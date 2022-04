Halo Infinite : 343 Industries s'excuse pour l'attente

Au début du mois de mars, 343 Industries prenait la parole pour annoncer le report du lancement de la partie coopérative d'Halo Infinite alors même que les joueurs attendaient déjà le contenu promis par le studio depuis le lancement du titre.

Il faut dire que 343 Industries avait vu grand et annonçait en grande pompe plusieurs modes de jeux, de nouvelles cartes, de nouveaux équipements, et ce, très rapidement après le lancement du jeu... Finalement, les promesses n'ont pas été honorées et l'enthousiasme des joueurs a progressivement cédé la place à l'amertume et à la gronde.

Sur Reddit, le Community Manager du studio a ainsi répondu aux critiques et remarques, expliquant que l'équipe est consciente de ne pouvoir répondre aux attentes des joueurs. La situation s'avère complexe en interne et 343 Industries mise beaucoup sur le lancement de la Saison 2 le 3 mai prochain pour calmer quelque peu les foules.

343 Industries s'excuse et explique que les modifications et contenus nécessitent finalement plus de temps que prévu. Le studio souhaite par ailleurs renforcer ses équipes et a lancé plusieurs annonces d'embauche pour accélérer le développement du jeu.

Difficile de comprendre comment le studio a pu en arriver là, si ce n'est que le jeu a été sorti de façon trop précoce et que finalement, rien n'avait été totalement bouclé avant de communiquer sur le jeu...