Halo Infinite en manque de joueur, et de contenu

Après un lancement réussi et des critiques enthousiastes, le retour à la réalité est un peu plus brutal pour Halo Infinite.

Microsoft annonçait pourtant avoir rassemblé énormément de joueurs au lancement du titre : plus de 20 millions lors de sa sortie. Un chiffre historique pour la saga, largement dopé par l'aspect free to play du titre multijoueur... Et qui n'aura visiblement pas duré, puisque la population sur le titre affiche déjà un déclin certain.

Deux mois après le lancement du titre, Halo Infinite n'est plus aussi populaire : le titre rassemble péniblement plus de 6500 joueurs simultanés actuellement, alors qu'ils étaient 272 686 lors du record de fréquentation en novembre à sa sortie. Coté fréquentation, Halo Infinite a depuis longtemps quitté le Top 100...

L'aspect gratuit du multijoueur ne parvient pas à lui seul à engager les joueurs sur le long terme et cela s'explique par la principale critique qui ressort sur les forums : le manque cruel de contenu du jeu. Il faut dire que les promesses de 343 Industries n'ont pas totalement été tenues. Nombre de fonctionnalités annoncées avant le jeu manquent encore à l'appel, c'est le cas du mode Forge qui permet de créer des modes personnalités ou même le Co-op pour le mode campagne...

Malheureusement, ces nouvelles fonctionnalités ont été retardées et 343 Industries expliquait récemment avoir besoin de plus de temps pour les développer. Reste donc à savoir si les prochaines mises à jour suffiront à faire revenir les joueurs.