Halo Infinite : le multijoueur déjà plombé par les tricheurs

Microsoft signe, depuis le 15 novembre dernier, le grand retour de la franchise Halo avec le déploiement de la version multijoueur d'Halo Infinite.

Et si le titre est particulièrement félicité pour son gameplay , il est déjà malheureusement pollué par les tricheurs.

De nombreux joueurs ont ainsi déjà indiqué avoir fait face à des comportements qui ressemblent à de la triche. Certains faits sont avérés avec des tricheurs qui admettent avoir utilisé des logiciels tiers pour localiser les autres joueurs à travers les murs.

Certains outils permettraient d'accélérer les déplacements, de viser automatiquement, ou même d'entrainer des tirs automatiques lorsque la vue sur un ennemi est dégagée.

Rien de très nouveau sous le soleil malheureusement... 343 Industries a annoncé prendre le problème très au sérieux et souhaiter contenir les choses avant qu'elles ne s'enveniment comme cela a été le cas sur Call of Duty Warzone et d'autres titres avant ça. Un logiciel anti-triche sera donc prochainement déployé sur le titre, condition obligatoire pour conserver une base saine de joueurs et envisager une orientation du titre vers l'eSport.