Halo Infinite : la partie solo se dévoile un peu plus

Jusqu'à présent, les joueurs ont pu s'essayer à quelques parties de multijoueurs du prochain Halo au fil de différentes séances de bêta-test. Mais les interrogations subsistent concernant la partie solo du jeu qui est particulièrement attendue.

Microsoft a finalement diffusé un trailer de 6 minutes du jeu qui met l'accent sur le mode solo d'Halo Infinite. On découvre ainsi que l'humanité continue de se battre pour tenter de survivre et que Cortana a disparu. Master Chief fait donc appel à une nouvelle IA baptisée "The Weapon".

On nous annonce qu'il s'agira là de la plus grande campagne jamais proposée au sein de la franchise Halo avec un environnement qui s'annonce particulièrement vaste. Pour rendre la progression plus facile, de nombreux véhicules seront proposés, qu'ils soient aériens ou terrestres.

343 Industries évoque des dizaines d'armes différentes qui permettront aux joueurs différentes approches : infiltration ou bain de sang. Les accessoires viendront également compléter un arsenal déjà bien fourni pour multiplier les possibilités.

Halo Infinite sortira sur Xbox one, Xbox Series et PC le 8 décembre prochain, il sera également directement intégré à l'offre Xbox Game Pass.