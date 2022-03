Halo Infinite repousse (encore) son mode coop

Après un lancement du multijoueur réussie puis rapidement critiquée pour son manque de contenu, Halo Infinite essuie un nouveau revers.

Alors que 343 Industries annonçait du contenu post-lancement en pagaille, voilà que le studio revient sur ses promesses et annonce devoir reporter une nouvelle fois le lancement du mode coopératif du titre.

Rappelons que le mode Coop, comme le mode Forge avaient initialement été prévus avec la sortie du titre programmée le 8 décembre dernier. Finalement, les deux modes n'étaient pas diffusés, et le mode Coop ne sortira pas non plus avec la Saison 2 comme 343 Industries l'avait annoncé.

Suite à ces deux reports, les développeurs prennent désormais des gants et annoncent une sortie "plus tard" sans rien promettre de précis. Le mode Forge pour sa part est toujours prévu avec le lancement de la Saison 3 soit en fin d'année.