Halo : la série live action se dévoile dans un court teaser

C'est au cours de l'E3 de 2013 que l'on apprenait que la franchise Halo ferait l'objet d'une série en live-action. 8 ans plus tard, toujours pas de série, mais un premier teaser.

C'est dans le cadre du stream de Microsoft visant à célébrer les 20 ans de la création de la marque Xbox que la firme a dévoilé un premier aperçu de la série Halo.

La période est sans doute plus propice actuellement qu'elle ne l'était par le passé pour proposer des adaptations de jeux vidéo en série TV. Halo profitera ainsi du succès de l'adaptation de The Witcher et viendra ainsi aux côtés d’autres adaptations prévues et Resident Evil, The Last of Us, Uncharted, Assassin's Creed ou encore Life is Strange.

La série Halo mettra en scène Pablo Schreiber dans le rôle du Spartan John-117 MasterChief, et c'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'instant... La série sera une exclusivité de la plateforme Paramount Plus (qui n'est pas disponible en France) et est attendue courant 2022, là encore sans davantage de précisions.