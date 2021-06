HarmonyOS : les applications Android sont bien compatibles

La sortie d'HarmonyOS pouvait laisser craindre la perte d'une grande partie des services auxquels sont habitués les utilisateurs d'Android. Mais Huawei a pensé à tout, et, en marge de développer son propre marché applicatif AppGallery, la marque s'est assuré que les applications Android restent compatibles avec son OS.

De quoi relancer le débat sur le fait qu'HarmonyOS ne soit qu'une simple version d'Android développée autour d'une base open source, un fork pour résumer... Huawei dit non et Eric Xu indique que si les applications Android sont compatibles avec HarmonyOS, c'est que Huawei voulait assurer une transition en douceur pour ses utilisateurs.

Ainsi, lors de la migration d'une ancienne version Android vers HarmonyOS, l'utilisateur ne devrait pas perdre ses applications initialement installées. Huawei s'est pliée à l'exercice de l'OS modulaire pour conserver l'accès à un catalogue suffisant d'applications, sans imposer ni aux utilisateurs ni aux développeurs l'effort de changer de services.

De fait, HarmonyOS se base bel et bien sur certaines fondations d'Android Open Source Project. Reste qu'il est pour l'instant impossible de savoir quelle est la part de cette base Android au sein d'HarmonyOS.

Autre point qui reste encore en suspens : combien de temps Huawei va conserver cette compatibilité : la marque pourrait faire le choix de renforcer son identité avec de prochaines versions de son OS de moins en moins ancrées dans Android. Si la version d'HarmonyOS déployée actuellement est bel et bien une version de transition, cela implique une bascule prochaine vers un écosystème totalement différent et détaché d'Android, reste à savoir quand et dans quelles conditions cela se fera.