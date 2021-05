Harcèlement : les joueuses en ligne particulièrement ciblées

À mesure qu'Internet prend de l'ampleur, certains problèmes sociaux se transposent et s'amplifient. C'est le cas du harcèlement en ligne, devenue véritable fléau chez les joueurs et joueuses, mais pas que.

Une étude menée par Reach3 Insights et Lenovo auprès de 900 joueuses américaines, allemandes et chinoises, met en avant le malaise du jeu en ligne et la discrimination à caractère sexuel qui s'y déroule.

Il apparait ainsi que la majorité des joueuses, 59%, cachent leur genre dans les jeux en ligne pour éviter de subir un harcèlement ou une discrimination quelconque. Lorsqu'elles ne le font pas, 77% des joueuses indiquent avoir déjà fait l'objet d'une forme de harcèlement : propos déplacés, envoi de photos inappropriées...

En jeu, 70% indiquent avoir déjà été critiquées pour leurs capacités, à tort, et 50% affirment avoir déjà fait l'objet de commentaires condescendants tandis que 44% disent avoir reçu des demandes de rencontres.

Dans les pistes proposées pour permettre de changer les mentalités, 71% des sondées pensent que les publicitaires devraient plus largement inclure des femmes dans leurs spots et communications. 61% indiquent par ailleurs qu'il serait profitable au secteur de créer des équipes e-sport professionnelles uniquement féminines.