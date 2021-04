Harmony : clap de fin pour les télécommandes universelles de Logitech

La gamme de télécommandes universelles Harmony arrive en bout de course. Logitech prévient qu'elles continueront d'être disponibles à la vente auprès de divers détaillants, mais il n'y aura plus de fabrication. Autrement dit, une disponibilité jusqu'à l'épuisement des stocks.

Dans son annonce, le fabricant suisse assure qu'il n'y aura aucun impact pour les clients. " Nous prévoyons de prendre en charge notre communauté Harmony et les nouveaux clients Harmony, ce qui comprend l'accès à nos logiciels et applications pour configurer et gérer vos télécommandes. "

Logitech ajoute que la mise à jour de la plateforme va se poursuivre, ainsi que " l'ajout d'appareils à notre base de données Harmony. " Le support client et la garantie continueront d'être offerts.

Parmi les derniers appareils de la gamme Harmony, Harmony Express qui était le seul dispositif à prendre en charge la recherche vocale en utilisant Alexa d'Amazon pour la navigation n'a pas rencontré le succès escompté et a connu un arrêt précipité.

C'est du reste probablement la concurrence des assistants personnels de Amazon ou encore Google qui est à l'origine de la fin pour ce qui était devenu un marché de niche pour Logitech.

Dans une FAQ, Logitech écrit que pour le service en lien avec Harmony, le but est de le maintenir tant que les clients l'utilisent. Une promesse qu'il faudra honorer maintenant qu'elle a été formulée...