HarmonyOS 2.0 : Huawei accélère le déploiement

La semaine dernière, Huawei nous présentait un peu plus en profondeur l'interface d'HarmonyOS 2.0, son système mobile développé pour répondre à l'embargo américain l'empêchant de continuer à exploiter Android avec les services de Google.

Nous découvrions un OS prometteur avec une foule de widgets et fonctionnalités, et une forte orientation vers l'écosystème Huawei qui se développe par ailleurs à vitesse grand V grâce à l'intégration d'HarmonyOS dans les téléviseurs et autres appareils connectés.

Huawei en profitait également pour annoncer un calendrier de déploiement progressif, que l'on partageait d'ailleurs ici.

Mais finalement, Huawei pourrait accélérer les choses sur certains smartphones et anticiper ainsi le déploiement.

Selon des rumeurs, Huawei pourrait proposer dès ce mois de juin une bascule vers HarmonyOS aux gammes Huawei P30 ainsi que Honor 30 et V30. Le déploiement serait ainsi avancé de 3 mois.

À compter de juillet, une autre fournée d'appareils serait concernée, il s'agirait cette fois d'appareils plus récents. Selon GizmoChina, Huawei aurait mis en place trois équipes de Recherche et Développement travaillant à tour de rôle et multipliant les heures supplémentaires afin de lancer HarmonyOS 2.0 plus rapidement que prévu, et tout spécialement sur les smartphones les plus anciens.

Huawei pourrait ainsi profiter d'HarmonyOS 2.0 pour offrir une nouvelle jeunesse à des appareils dont le support Android était arrivé à terme. Il s'agirait d'une jolie manoeuvre qui profiterait aux utilisateurs tout en les invitant à découvrir l'OS et à basculer plus facilement vers un smartphone Huawei à l'avenir.