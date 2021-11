Harry Potter Wizards Unite ferme ses portes en janvier 2022

L'application Harry Potter Wizards Unite va prochainement fermer ses portes, Niantic n'a pas réussi à reproduire le succès de Pokémon Go.

Décliner le concept de Pokémon Go à toutes les sauces n'est pas un gage de réussite. Pourtant, Niantic s'était offert une licence de taille en misant sur la franchise Harry Potter et son univers dense et riche de fans...

Harry Potter Wizards Unite n'a toutefois pas eu le succès attendu, et deux ans et demi après son lancement, Niantic jette l'éponge et annonce la fin des services du jeu.

Les serveurs de l'application fermeront le 31 janvier prochain mais l'application disparaitra des marchés applicatifs dès le 6 décembre. A cette date, tout achat in-game sera également impossible. Niantic explique par ailleurs qu'aucun remboursement n'est prévu pour les joueurs qui disposeraient de monnaie du jeu, il faudra donc l'utiliser avant la fermeture des services.

Pour finir en beauté, Niantic a toutefois prévu quelques bonus pour les joueurs. Il sera question d'augmenter les récompenses des missions quotidiennes, de réduire de 50% le temps de préparation des potions, d'annuler la limite quotidienne d'ouverture de cadeaux et d'envoi, de multiplier par 3 l'XP obtenue via l'Elixir Cérébral de Baruffio, d'augmenter l'apparition des Malles Portoloin ainsi que l'apparition d'énergie magique et ingrédients sur la carte.

Enfin divers événements sont programmés chaque semaine jusqu'à la fermeture des serveurs.