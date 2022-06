Hausse du prix de l'essence : l'arnaque aux bons Total sur Facebook est de retour

Depuis l'envolée du prix du carburant à la pompe, les utilisateurs cherchent par tous les moyens des astuces pour économiser sur le sujet.

C'est ainsi qu'une vaste arnaque est arrivée, il y a quelques semaines, pour profiter de la crédulité des utilisateurs du réseau. Des publications mettaient ainsi en avant des cartes cadeaux offertes par Total permettant d'obtenir jusqu'à 200 litres de carburant pour seulement 1,95€.

L'arnaque s'était déclinée en plusieurs publications, mais chacune renvoyait vers un faux site qui demandait aux utilisateurs de régler 1,95€ par carte bancaire.

Outre la somme prélevée, les pirates à l'origine du site récupéraient également les données bancaires pour des usages frauduleux.

Depuis quelques jours, on voit réapparaitre ces publications, avec parfois quelques changements sur le prestataire d'énergies et les montants des cartes proposées. Bien évidemment, il s'agit toujours d'une arnaque similaire à celle déjà bien connue.

Il est donc conseillé d'éviter ce type de publication, et éventuellement de les dénoncer à Facebook.

Pour obtenir de l'essence moins chère, il existe un ensemble d'applications mobiles pour pouvoir consulter le prix des différentes pompes alentour comme Essence/Gazoil Now, Essence & Co, Fuel Flash ou plus généralement les filtres proposés sur Waze et Google Maps.