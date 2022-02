Hausse du prix du Xbox Game Pass : Phil Spencer répond

Dans une longue interview accordée à Axios, Phil Spencer, le patron du département Xbox de Microsoft s'est exprimé sur le récent rachat d'Activision Blizzard et la rumeur qui voudrait que cela se traduise par une hausse du prix de l'abonnement Xbox Game Pass.

Le service Xbox Game Pass est sans doute l'offre la plus complète et la meilleure du marché : pour 12.99€ par mois sur console ou 9,99€ par mois sur PC, les joueurs ont accès à un catalogue très fourni de titres et profitent même de l'ensemble des sorties des jeux issus des studios Microsoft au premier jour de lancement.

Mais en voyant Microsoft investir dans de nombreux studios comme Zenimax et désormais Activision Blizzard, les joueurs s'inquiètent de voir la facture augmenter. Car en toute logique, cela implique une revalorisation du contenu du Game Pass, or pour le moment, aucune hausse de prix n'a été annoncée.

Avec une offre qui évolue à grande vitesse et un contenu qui grossit de façon exponentielle, il parait logique de voir Microsoft se préparer à une hausse tarifaire...

Phil Spencer rappelle que le prix du Xbox Game Pass n'a pas évolué depuis 4 ans et assure que "pour l'instant, la seule chose que je puisse faire est de rester clair et transparent sur les décisions que nous prenons pour qu'elles restent en adéquation avec nos ambitions." Cela fait référence à de précédents propos qui indiquaient que Microsoft cherche en priorité à attirer davantage de joueurs sur son service qu'il n'y en a actuellement sur certaines licences comme World of Warcraft , Candy Crush ou Call of Duty.

Pour l'instant, l'augmentation ne serait donc pas prévue afin de ne pas décourager les nouvelles souscriptions. Mais qu'en sera-t-il sur le moyen terme ? Rien n'est assuré pour le moment. Par ailleurs le lancement prochain du projet Spartacus de Sony pourrait apporter plus de concurrence sur le marché de ce type de services, Microsoft n'a donc aucune raison d'augmenter ses tarifs tant que Sony n'a pas officiellement dévoilé ses plans.