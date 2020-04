L'hélicoptère martien est prêt pour Mars 2020 avec Perseverance

Le lancement de la mission Mars 2020 est prévu entre le 17 juillet et 5 août 2020. Le rover Perseverance est l'élément opérationnel le plus important pour cette mission d'exploration de la planète rouge de la Nasa qui doit permettre de mieux comprendre la géologie martienne et rechercher des signes de vie ancienne.

En début de mois, l'agence spatiale américaine a annoncé que l'hélicoptère martien (Mars Helicopter) et son système de livraison ont été fixés sur Perseverance au Centre spatial Kennedy. Environ deux mois et demi après l'arrivée du rover sur Mars, cet hélicoptère sera déployé.

Le rover Perseverance et l'hélicoptère martien fixé au centre ; Nasa/JPL-Caltech

Pesant 1,8 kg et avec deux systèmes de rotors de 1,2 m de long pour une vitesse de rotation de 2400 tours par minute, le petit hélicoptère martien autonome est à énergie électrique fournie par une batterie rechargée par des cellules solaires.

Il est équipé d'un système de communication sans fil, capteurs inertiels, altimètre laser et deux caméras (couleur, noir et blanc). Sur Mars, il recevra des commandes depuis la Terre relayées via le rover Perseverance.

L'hélicoptère martien n'entre pas dans le cadre scientifique de la mission Mars 2020. Il constitue une démonstration d'une technologie de vol miniaturisée. Ce n'est pas une mince affaire sur la planète rouge dont l'atmosphère est beaucoup plus ténue que celle de la Terre.

L'hélicoptère martien ; Nasa/JPL-Caltech

" Le record d'altitude pour un hélicoptère volant sur Terre est d'environ 40 000 pieds (ndlr : près de 12 200 mètres). L'atmosphère de Mars est seulement 1 % de celle de la Terre. Quand notre hélicoptère est à la surface martienne, il est déjà à l'équivalent de 100 000 pieds (30 500 mètres) d'altitude sur Terre ", avait expliqué Mimi Aung, responsable du projet Mars Helicopter au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa.

Avec une campagne d'essai en vol de 30 jours, l'éventuelle réussite de l'hélicoptère martien est susceptible de donner matière à inspiration pour de prochaines explorations de Mars avec des survols.