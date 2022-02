Hellblade 2 : attendez-vous à une claque graphique

Alors que From Software évoquait ne pas souhaiter aller vers la débauche graphique dans Elden Ring, du côté de Ninja Theory, on annonce tout le contraire pour Hellblade 2.

Ninja Theory affiche une certaine confiance dans ses projets depuis le rachat par Microsoft, au point que le studio se permette des annonces assez ambitieuses.

Lors d'une interview avec NME, Tameem Antoniades a ainsi fait une déclaration-choc : "Le but avec Hellblade 2 n'est pas de le perfectionner, mais de créer l'expérience la plus crédible et la plus raffinée possible. Son ambition est bien plus grande, je pense qu'Hellblade 2 fera passer Hellblade pour un jeu indépendant."

Pourtant, le premier Hellblade avait déjà étonné par sa qualité tant dans la narration que l'ambiance et les graphismes. Hellblade 2 devrait profiter d'un atout de taille puisque le titre profite du moteur Unreal Engine 5.

Pour la tête du studio " L'idée principale est la crédibilité, rendre les choses réelles ou crédibles, et la meilleure façon d'y arriver est de baser chaque élément sur d'autres qui existent dans la réalité."

Ninja Theory annonce avoir recréé des modèles météorologiques précis qui devraient offrir des rendus du ciel ultra réalistes. Les équipes ont fait appel à la photogrammétrie de façon systématique pour reproduire des environnements et des objets à la perfection dans l'UE5, ce qui devrait permettre de proposer des rendus photoréalistes.

En marge de tout cela, le titre se basera sur la technologie MetaHuman qui permet la création de visages et d'animations ultra réalistes permettant de partager des émotions.

HellBlade 2 n'a toujours pas de date de sortie officielle, il sortira en exclusivité sur PC et Xbox Series.