L'hibernation des astronautes pourraient finalement être impossible

La réalité dépasse parfois la fiction : selon de nouvelles recherches menées par l'ESA, il serait possible de placer les astronautes en hibernation lors des missions de longue durée. Trop belle pour être vraie, l'idée vole en éclat selon une étude menée par le Chili.

L'agence spatiale européenne étudie depuis quelques mois déjà la possibilité de développer des modules d'hibernation à destination des astronautes.

L'idée est de permettre de protéger le corps des astronautes pendant les voyages dans l'espace sur de longues distances, tout en préservant également leur santé mentale et les difficultés psychologiques que peuvent induire la vie dans un espace confiné pendant plusieurs mois de trajet.

Pour être précis, il ne s'agit pas vraiment d'hibernation, mais plutôt d'hivernation, une méthode inspirée de ce qu'applique l'ours et certaines espèces animales sur Terre en hiver. Il s'agirait de réduire le métabolisme des astronautes pour diminuer les besoins en oxygène, nourriture et eau. Dans son étude, l'ESA évoquait un avantage considérable sur les économies réalisées en matériel et denrées lors du voyage, alors que l'on sait que chaque gramme compte.

Des chercheurs chiliens se sont penchés sur le sujet et plus particulièrement sur la relation entre masse corporelle et dépense énergétique chez les animaux qui hibernent. Selon ces derniers, l'ESA n'aurait pas appliqué la bonne formule pour réaliser ses calculs afin de définir la durée de vie des astronautes dans l'espace, ni la raille limite à partir de laquelle l'hibernation devient inefficace.

En se basant sur les animaux qui hibernent, on constate que les petits mammifères ont tendance à économiser énormément plus d'énergie que les grands. Un marsupial de 45 grammes économiserait ainsi 76% de son énergie pendant le processus, cela grimpe à 98% chez la chauve-souris brune et l'opossum nain.

À l'opposée, les grands ours n'économisent pas réellement d'énergie lors de l'hibernation, mais en perdent : ils puisent dans les réserves de graisse réalisées avant l'hiver et finalement le processus s'apparente surtout à un sommeil normal.

En réalisant des modèles et projections, il apparait que l'homme ne pourrait pas véritablement être capable de réaliser des économies lors du processus d'hibernation, ce qui enlève pour l'instant tout intérêt à la méthode.