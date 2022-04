Hideo Kojima tease son prochain jeu sur Instagram

Hideo Kojima est un amoureux des énigmes et des teasers. Après avoir lancé Death Stranding et plus récemment un director's cut via son propre studio de développement, Hideo Kojima évoque un nouveau titre.

C'est une fois de plus sous la forme de publications énigmatiques qu'Hideo Kojima fait monter le suspens autour de son prochain projet. Kojima Productions travaille ainsi sur un nouveau jeu vidéo, qui pourrait être une toute nouvelle franchise, un remake ou une suite... Bref, les publications qui évoquent le titre restent vagues et présentent principalement des horloges.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hideo Kojima (@hideo_kojima)

5 publications sur Instagram sont ainsi censées nous éclairer sur ce que prépare le studio, mais dans les faits, personne n'a encore réussi à déchiffrer les indices. Certains pensent qu'il s'agit d'un décompte avant une révélation, d'autres évoquent une suite pour Death Stranding, ou même des références à Silent Hill...

Reste qu'une publication retient particulièrement l'attention, puisque l'horloge affiche 6:1, ce qui nous renvoie au 1er juin prochain, date d'une éventuelle annonce...