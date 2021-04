Marché high-tech de l'occasion : une idée des produits et marques les plus populaires

Dans un secteur pour lequel la demande est en progression significative, idealo identifie les produits high-tech reconditionnés les plus populaires. L'attraction pour les produits Apple d'occasion est forte.

Le 18 mars était la journée mondiale du recyclage et le 22 avril marque la journée mondiale de la Terre. Un calendrier propice pour la publication d'une étude par le comparateur de prix idealo (groupe Axel Springer) qui se penche sur les catégories de produits high-tech reconditionnés ou d'occasion qui sont les plus recherchées par les Français.

Elles sont au nombre de huit avec les smartphones, ordinateurs portables, consoles de jeux, téléviseurs, tablettes tactiles, montres connectées, enceintes et reflex numériques. L'étude porte sur la période entre février 2020 et février 2021 sur le site français d'idealo.

Sans grande surprise, les smartphones sont les produits reconditionnés les plus populaires qui représentent 50 % de la demande. Le podium est complété par les ordinateurs portables (12 %) et les consoles de jeux (11 %). C'est un podium légèrement différent en matière d'offre avec les smartphones (50 %) devant les tablettes tactiles (12 %) et les ordinateurs portables (11 %).

Concernant l'évolution sur un an pour la demande en produits d'occasion, ce sont les montres connectées et les consoles de jeux qui se détachent avec des bonds de respectivement 243 % et 231 %.

Les marques qui se détachent le plus pour la quête de produits high-tech d'occasion sont Apple pour les smartphones et tablettes, Asus pour les ordinateurs portables, Samsung pour les téléviseurs, Garmin pour les montres connectées, Nintendo pour les consoles de jeux, Bose pour les enceintes et Nikon pour les reflex numériques.

Apple n'est pas en tête dans le domaine des ordinateurs portables et des montres connectées, mais creuse nettement l'écart avec l'iPhone et l'iPad dans le domaine des smartphones et tablettes tactiles.