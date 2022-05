HiSense lance son nouveau smartphone A9 a écran e-Ink

Voilà qui n'est pas sans rappeler le fameux YotaPhone qui proposait un double affichage écran LCD / eInk par le passé...

HiSense a présenté son smartphone A9 qui a pour particularité de proposer un seul écran E-Ink de 6,1 pouces de diagonale. La marque n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle avait déjà proposé un smartphone doté d'un écran similaire en 2019 avec son A5.

Ici, le smartphone en restera à un affichage à encre électronique, à l'image d'une liseuse. Il reposer sur un écran E Ink Carta 1200 de 6,1 pouces et d'une densité de 300 pixels par pouce. Il prend en charge 16 niveaux de gris, mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles côté taux de rafraichissement.

L'intérêt de ce type d'écran est qu'ils ne consomment quasiment rien, et cela permet au terminal d'afficher une autonomie de plusieurs jours. En outre, il protège également les yeux des utilisateurs.

Le HiSense A9 est doté d'Android 11, gère la 4G, le WiFi et le Bluetooth 5.0. IL s'agit d'un véritable smartphone, avec un capteur d'empreintes situé sur la tranche, d'un Snapdragon 662 associé à 4 ou 6 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage.

Compte tenu du temps de réponse de l'écran, le smartphone sera avant tout dédié à une utilisation en téléphonie, SMS, et navigation sur Internet. Pas question de lancer des jeux ou des vidéos sur ce type d'appareil. IL est actuellement proposé en précommande en Chine au prix de 1779 yuans, soit un peu plus de 250 euros.