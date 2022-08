Hogwart legacy : quelle configuration pour y jouer sur PC ?

Ce n'est plus en 2022 mais le 10 février 2023 que l'on pourra mettre la main sur Hogwarts Legacy, le nouveau jeu en monde ouvert dans l'univers de Harry Potter sur consoles et PC.

Pour la GamesCom, Warner Bros a préparé une nouvelle bande-annonce et en profite pour partager les configurations requises pour pouvoir installer le jeu sur PC.

Il faudra dans un premier temps faire un peu de place puisque le titre devrait peser 85 Go dans sa version Day One, à quoi il faudra sans doute ajouter quelques Go via un patch le jour J.

WB a partagé les configurations minimales et recommandées, il faudra sans doute attendre encore quelques semaines pour les configurations ultra :

Configuration minimale :

Processeur et système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

DirectX : Version 12

Stockage : 85 GB d'espace disponible

Configuration recommandée: