Hogwarts legacy : une cinématique et des clichés en fuite

Hogwarts Legacy l'Héritage de Poudlard fait partie des grosses sorties vidéoludiques attendues cette année et pour cause : le jeu devrait proposer un monde ouvert dans l'univers magique de la franchise Harry Potter.

L'idée ne sera pas d'incarner le célèbre magicien, mais plongera le joueur bien avant les événements adaptés au cinéma. Il faudra ainsi créer son propre étudiant et choisir sa maison avant d'assister à des cours de magie et de démêler divers complots au sein de l'école.

Le titre s'annonce particulièrement soigné et fidèle à l'univers de la franchise, on annonce énormément de contenu et une liberté assez importante. Malheureusement, le titre a déjà vu sa sortie repoussée et Warner Bros ne diffuse que quelques informations à son sujet depuis sa présentation initiale il y a quelques mois.

Une nouvelle vidéo a toutefois fait son apparition sur Twitter, c'est une cinématique qui met en scène deux apprentis sorciers qui tentent de sauver un hippogriffe. Quelques clichés accompagnent la vidéo pour dévoiler l'éditeur de personnage qui semble regorger de détails et d'options, qu'il s'agisse du personnage lui-même ou de ses vêtements et accessoires.

La date du jeu reste toujours inconnue, mais semble maintenue pour cette fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.