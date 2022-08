Hogwarts Legacy : une édition collector en précommande à 299€

On savait déjà que les exclus next gen sur PS5 seraient proposées à des prix plus élevés que la génération précédente. Désormais il faut aussi composer avec des éditions collector à prix d'or.

Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard compte bien faire le buzz : non content de surfer sur la popularité de la saga de J. K. Rowling, le titre s'offre également une édition collector plutôt impressionnante.

Il est ainsi déjà possible de précommander le titre en version Standard, Deluxe ou Collector... Les versions Deluxe et Collector ouvrant l'accès au titre 3 jours avant la sortie officielle de ce dernier fixée au 10 février 2023.

Rappelons au passage que le titre n'est pas compatible Smart Delivery sur Xbox, ce qui ne permettra pas de basculer vers la version Xbox Series si vous vous trompez...

C'est l'édition Collector qui fait le plus parler puisqu'elle se présente dans une énorme boite aux couleurs de la saga.

On y trouvera, outre le jeu, un grimoire magique ainsi qu'une baguette magique taille réelle. Elle sera également accompagnée d'un steelbook gravé ainsi que du contenu exclusif en jeu : une monture spéciale Sombral, une monture Hippogriffe, des cosmétiques de magie noire, l'arène de combat de magie noire, un chapeau de magie noire et une robe Kelpy. Cette édition collector et limitée est proposée au tarif de 299€ et concernera donc les plus fans de la saga, notons qu'elle concerne toutes les plateformes : PS4, PC, PS5, Xbox One et Xbox Series.