Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard se dévoile un peu plus

Sony a ainsi dédié son dernier State of Play à Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard, un titre très attendu par les fans de la franchise Harry Potter et édité par Warner Bros Games.

Le titre d'Avalance Software s'est ainsi dévoilé au fil d'une présentation officielle et d'une vidéo des coulisses du jeu.

Le titre se présente comme un Action RPG en monde ouvert et proposera aux joueurs de se placer dans la peau d'apprentis sorciers et de visiter l'école de magie de Poudlard et ses alentours. L'intégralité de Poudlard sera visitable, avec ses chambres secrètes et autres mystères à élucider.

Le titre se déroule en 1800, bien avant les événements retranscrits au cinéma. Le titre proposera d'assister à des cours pour apprendre de nouveaux sorts, concocter de nouvelles potions ou même apprendre à se battre contre certains monstres. Le vol en hippogriffe sera également de la partie comme les courses de balai.

La sortie du titre est prévue pour la fin de l'année 2022, en espérant qu'aucun nouveau repport ne soit à l'oeuvre. Le titre est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.