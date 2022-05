Prologue : Honda annonce le futur lancement de son premier SUV électrique

Du côté des SUV (Véhicule Utilitaire Sport), Honda est un peu à la traîne face à son rival le plus proche Toyota qui lance sa première voiture électrique grand public cette année avec le SUV BZ4X. Alors pour faire patienter les fans de la marque, le constructeur automobile a partagé une image du Prologue, son premier SUV électrique.

Prologue : le SUV électrique de Honda très attendu

Sur l'image, nous observons le SUV en action avec des lignes épurées et des pneus qui tiennent bien la route. Le Prologue est un projet en commun entre les bureaux de Los Angeles et du Japon. Le design se démarque du SUV BZ4X qui affiche des lignes brutes qui vont à l'opposé de celles du Prologue.

Le constructeur prévoit de vendre ce modèle à partir de 2024, et projette de créer un nouveau modèle plus abordable pour 2026. Actuellement, nous ne pouvons en dire plus, car seule cette image a été donnée, mais cette dernière indique bien l'intention de Honda de rejoindre la course du SUV électrique.

A noter que Honda prévoit aussi de placer des bornes de recharge dans ses concessions aux États-Unis dans des bâtiments beaucoup plus modernes.