Honeywell développe l’ordinateur quantique le plus puissant au monde

La société Honeywell a annoncé avoir élaboré le calculateur le plus puissant au monde qui se base sur la physique quantique.

Selon la société Honeywell, cette dernière aurait élaboré un calculateur avec un volume quantique de 64, ce qui fait de l’ordinateur quantique Honeywell un calculateur deux fois plus puissant que la meilleure solution existante jusqu’ici, en l’occurrence, l’ordinateur quantique Raleigh d’IBM qui a atteint un volume quantique de 32 début 2020.

La machine est stockée dans un hangar sécurisé situé dans le Colorado. Son refroidissement est assuré par de l’hélium liquide à une température proche du zéro absolu soit −273,15 °C. À cette température, les atomes cessent de vibrer et flottent au-dessus d’une puce informatique qui va les cibler un à un au moyen de lasers pour effectuer ses calculs.

Ce nouvel ordinateur à 64-QV permet de traiter des données à travers six cubits avec une fidélité de plus de 99,997%, ce qui permet de générer des calculs et des simulations de très haute qualité.

Ce projet a enfin vu le jour après une dizaine d’années de travail. Il mobilise une équipe de plus de 100 personnes pour assurer son fonctionnement. Honeywell va désormais pouvoir louer son super calculateur à des entreprises pour les aider sur de gros projets. Le coût estimé pour une simple heure d'utilisation est estimé à environ 10 000 dollars. Autant dire que chaque seconde de calcul compte.

Selon Honeywell, les performances des ordinateurs quantiques devraient être multipliées par 10 chaque année au cours des cinq prochaines années avec donc des ordinateurs pouvant être en 2025 100 000 fois plus rapides que ceux d'aujourd'hui.