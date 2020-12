Honor vise 100 millions de smartphones pour 2021, plus que... Huawei !

Maintenant hors de portée des sanctions américaines suite à sa vente par Huawei, Honor affiche de nouvelles ambitions, notamment celle d'écouler 100 millions de smartphones en 2021. La marque est en négociation avec Qualcomm pour obtenir les précieux SoC Snapdragon à intégrer dans ses futurs produits. Un partenariat qui permettrait à Honor de revenir en frappant fort avec ses tarifs toujours très concurrentiels sur les modèles de milieu et d’entrée de gamme en comparaison des performances de ses appareils.

Le géant Huawei a promis qu’il n’aurait plus aucune relation avec Honor après la vente. Bien que Honor ne soit pas encore totalement sauvé, il faudra attendre une potentielle réponse des États-Unis à ces changements pour décider du sort de la marque. Celle-ci sera dans tous les cas plus affaiblie puisqu’elle ne pourra plus recycler les pièces des appareils haut de gamme de Huawei pour obtenir des tarifs plus compétitifs, ce que la marque faisait jusqu’à présent. Honor reste cependant optimiste malgré beaucoup de facteurs qui restent en dehors de son contrôle. Il faudra être patient pour savoir si l’avenir leur donne raison ou tort.

Mais les produits Honor ont toujours été de qualité et proposés à des tarifs très attractifs, si cela perdure c'est donc un objectif atteignable.

