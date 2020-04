Honor 20e : triple capteur photo et Kirin 710F pour moins de 180 €

Si les smartphones premium frôlent ou dépassent généreusement les 1000 €, il reste possible de trouver des smartphones Android en ouverture de gamme qui offre pas mal de fonctionnalités pour moins de 200 €.

Le nouveau smartphone Honor 20e se positionne sur ce créneau en jouant sur son design, avec un dos offrant une irisation bicolore reprenant une teinte Phantom Blue aux reflets changeants.

L'appareil mobile propose un affichage 6,21 pouces aux bordures fines et au ratio 19,5:9 ainsi qu'un processeur Kirin 710F quadcore ARM cortex-A73, le tout fonctionnant sous Android 9 avec surcouche EMUI 9.1.

Le point fort du Honor 20e reste son triple capteur photo. Le module principal de 24 megapixels est accompagné d'un grand angle de 8 megapixels et d'un téléobjectif de 2 megapixels pour couvrir une large plage de scénarios.

Le module principal permet de réaliser du pixel binning 4 en 1 permettant de créer des clichés lumineux tout en conservant du détail et surtout un bon résultat même en basse lumière.

L'intelligence artificielle de la plate-forme matérielle est mise à profit pour assurer la stabilité pour les vidéos et pour adapter les meilleurs réglages à partir de 500 scénarios et 20 catégories pré-établis. Un mode de reconnaissance d'image permettra enfin de reconnaître plus de 400 monuments et des des millions de peintures célèbres.

Le Honor 20e sera proposé sur le site HiHonor début mai au petit prix de 179 €. Les précommandes, qui se dérouleront du 29 avril au 4 mai, permettront de l'obtenir au prix spécial de 149 €.

Honor propose par ailleurs sur son site officiel de nombreuses promotions et notamment :