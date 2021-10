Honor 50 : déjà en promotion pour son lancement et avec des cadeaux ! Mais aussi les promotions du jour

Aujourd'hui, le dernier smartphone Honor 50 est en promotion sur le site de Boulanger, mais aussi sur le site officiel d'Honor.

Le Honor 50 dispose d'un écran de 6,5" soit 16,5 cm de type AMOLED avec une définition de 2340 x 1080 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bords incurvés. Le terminal est doté d'un SoC Snapdragon 778G associé à 6 à 8 Go de RAM et 12 à 256 Go d'espace de stockage. Le Honor 50 fonctionne sous Magic UI 4.2 basé sur Android 11.

Pour faire des selfies, on remarque un capteur de 32 MP et sur l'arrière 4 objectifs de 108, 8, 2 et 2 mégapixels. Le smartphone a la possibilité de filmer en 4K. La batterie embarquée affiche 4300 mAh de capacité et le mobile bénéficie de la recharge rapide 66W qui permet 70% de recharge en 20 minutes.

Sur le site de Boulanger, le Honor 50 256 Go est au prix préférentiel de 499 € au lieu de 599 € avec en prime les écouteurs Earbuds 2 Lite offerts (valeur 99,90 €). A noter que la même promotion est disponible sur le site officiel français d'Honor et que dans les deux cas la livraison est gratuite. Cette promotion est valable uniquement pendant la période de précommande, depuis aujourd'hui, et se terminera le 4 novembre 2021.



