Honor 60 : le smartphone passe déjà les certifications

Trois nouvelles références de smartphones ont récemment été enregistrées par un organisme de certification en Chine. Sous les références ELZ-ANOO, ANY-ANOO et TNA-ANOO pourraient ainsi se cacher les Honor 60, Honor 60 Pro et Honor 60 SE.

Les trois dispositifs sont annoncés comme compatibles 5G et prenant en charge la recharge rapide 66W au minimum. L'Honor 60 serait doté d'un écran OLED tandis que la version Pro serait équipée d'un écran incurvé ainsi que deux capteurs photo frontaux.

Selon GizChina, l'Honor 60 devrait adopter un nouvel arrangement pour ses capteurs photo. Rappelons que l'Honor 50 héritait d'un design conçu par Huawei malgré l'indépendance annoncée de la marque : la conception du terminal avait été engagée avant la revente de la marque, c'est pourquoi le smartphone partageait ainsi la même apparence que le Nova 9.

L'Honor 60 pourrait être présenté dès décembre prochain, rappelons que l'indépendance de la marque vis-à-vis de Huawei lui a permis de renouer son partenariat avec Google et donc de proposer le Play Store et plus globalement les services mobiles de Google.