Honor 70 : déjà des visuels et infos

Honor enchaine les présentations et dévoile des rendus officiels de sa prochaine série 70.

Alors que la marque a récemment présenté ses Magic 4 et Magic 4 Pro,, Honor lève le voile sur sa prochaine série 70 qui ne sera officialisée que le 30 mai prochain.

Honor prend ainsi un peu d'avance sur sa conférence prévue lundi prochain et nous donne un aperçu des Honor 70 et 70 Pro, l'occasion de découvrir 4 coloris avec du noir, du vert mat, doré et bleu iridescent.

La version Pro parait un peu plus volumineuse que la version standard, avec un bloc photo plus imposant également. La partie photo sera d'ailleurs répartie dans deux modules arrondis. On sait déjà que le module principal devrait être un capteur Sony 54 MP.

Reste à savoir si Honor proposera rapidement ses nouveaux appareils en France puisque la marque semble plutôt occupée au lancement de sa gamme Magic 4 orientée vers le haut de gamme.