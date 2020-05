Honor 9X Lite : le smartphone abordable à moins de 200 €

Après les Honor 9X et Honor 9X Pro, un nouveau membre est annoncé dans la série avec le Honor 9X Lite, positionné en entrée de gamme. Le smartphone profite d'un grand affichage 6,5 pouces FHD+ au ratio 19,5:9 avec encoche pour loger le capteur photo avant de 8 megapixels.

On trouve à bord un SoC Kirin 710 accompagné de 4 Go de RAM et d'une belle capacité de stockage de 128 Go avec technologie GPU Turbo pour le gaming. Il est aussi doté d'une batterie de 3750 mAh lui assurant une belle autonomie.

A l'arrière, un double capteur photo 48 + 2 megapixels offrira de quoi réaliser de jolis clichés. Le module principal présente une ouverture f/1,8 pour capter beaucoup de lumière et propose un mode nuit pour de bons résultats en faible luminosité, tandis que le petit module embellira les portraits.

Un lecteur d'empreintes est également présent à l'arrière. Le Honor 9X Lite, en coloris vert émeraude ou noir, est disponible dès à présent au prix de 199 € sur le site HiHonor avec en prime comme cadeau une enceinte Honor Mini et dans les grandes enseignes à partir de demain, dont certaines proposent une ODR de 30 €.

Honor propose également en ce moment de nombreuses réductions sur sa page spéciale promotions sur ses smartphones, PC portables MagicBook et accessoires (écouteurs TWS Magic Earbuds, montre Honor MagicWatch 2...).