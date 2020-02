Honor 9X : le premier smartphone de la marque avec les Huawei Mobile Services présenté le 24 février

Honor tiendra une conférence le 24 février prochain afin de rattraper les annonces qui n'ont pas pu être réalisées dans le cadre du MWC de Barcelone, annulé pour cause d'épidémie de covid-19.

Parmi les annonces, on attend, entre autres, celle concernant le Honor 9X qui pourrait sortir avant les Honor View 30 et View 30 Pro en France et devenir ainsi le premier smartphone de la marque à ne pas embarquer les services mobiles de Google.

Embargo contre Huawei oblige, la marque chinoise ne peut intégrer les services de Google dans Android AOSP comme Gmail, Drive, Photos, Maps ou même le Play Store. Le Honor 9X Pro proposerait ainsi les services mobiles de Huawei que la marque développe depuis plusieurs mois.

Concernant le terminal, il devrait embarquer un SoC Kirin 810 associé à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Il disposera d'un triple capteur photo 48+8+2 mégapixels et un capteur frontal de 16 MP. Il sera doté d'un écran Full HD + de 6,59 pouces sans encoche puisque le module photo sera déporté dans un tiroir coulissant. Son prix devrait se situer entre 250 et 300 euros.