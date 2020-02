Le Honor 9X Pro avec la Huawei AppGallery à 249 €

Tout comme le Honor View 30 Pro, le Honor 9X Pro doit faire l'impasse sur les services et applications Google en raison de la liste noire de l'administration Trump ; Google Play Store évidemment compris. En Europe et en France, le Honor 9X Pro sera ainsi le premier smartphone Honor avec la pré-installation de la Huawei AppGallery.

La boutique d'applications maison de Huawei est la solution qui coule de source pour Honor qui est une sous-marque de Huawei. L'ambition de Huawei est de faire de l'AppGallery une plateforme de distribution d'applications " ouverte, innovante et accessible aux consommateurs. "

Il faudra pour Huawei également mettre l'accent sur la sécurité et la protection de la vie privée. En dépit de quelques failles, le Google Play Store dégage l'impression d'un lieu de confiance pour l'utilisateur final Android. C'est un sentiment qui devra aussi se dégager pour les utilisateurs de la Huawei AppGallery, notamment en Europe.

Selon Huawei, son AppGallery est désormais disponible dans plus de 170 pays / régions et compte 400 millions d'utilisateurs actifs par mois. Nul doute que la Chine pèse lourd dans ce chiffre. En Chine, les services et applications Google sont interdits depuis belle lurette.

Afin d'assurer la compatibilité d'applications, Huawei met les bouchées doubles concernant les Huawei Mobile Services en substitut des Google Play Services. Reste à convaincre les développeurs et c'est dans ce contexte que le Honor 9X Pro débarque en Europe.

Ce smartphone est déjà connu puisqu'il a été lancé en Chine… à l'été 2019. Il affiche sur un écran FullView de 6,59 pouces (IPS LCD) avec une définition de 2340 x 1080 pixels. L'écran occupe 92 % de la face avant. Pas d'encoche ou poinçon, le capteur photo avant de 16 mégapixels est rétractable (pop-up).

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels (f/1,8), un super grand angle de 8 mégapixels (120°) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L'appareil embarque une batterie de 4000 mAh, mais pas de charge rapide.

Le Honor 9X Pro est équipé d'un SoC Kirin 810 gravé en 7 nm avec traitement IA et GPU Mali-G52. On retrouve 6 Go de RAM et 256 Go de stockage (UFS 2.1). Il profite d'un système de refroidissement liquide. Un lecteur d'empreinte digitale est en outre logé sur le côté.

Honor souligne la présence de l'assistant virtuel Huawei pour faciliter la recherche et accéder aux applications et avec une fonction SmartCare pour des cartes contextuelles (sport, bourse…).

Le prix du Honor 9X Pro (EMUI 9.1 ; Android 9) est attractif, puisqu'il est de 249 € avec une disponibilité en France à partir de mars.