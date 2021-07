Honor : une conférence mondiale le 12 aout pour le retour de la marque en Europe

Honor a annoncé une conférence qui se tiendra le 12 aout prochain dans le but de présenter ses nouveaux produits au monde. l'ancienne filiale de Huawei a vécu deux années difficiles de transition, mais désormais la marque revient sur le marché international avec notamment deux produits phares.

Déjà lancés en Chine, on devrait ainsi voir arriver la gamme Honor 50 en Europe, dans des versions profitant du retour des services de Google puisque la marque n'est plus liée à Huawei et n'est donc plus concernée par les sanctions américaines.

Rappelons que le Honor 50 Pro est équipé d'une puce Snapdragon 778G, d'un écran OLED 120 Hz de 6,72 pouces et d'un module photo disposant de 4 capteurs.

Le 12 aout pourrait également être l'occasion pour Honor de présenter le Magic 3 qui s'équipe d'un SoC Snapdragon 888 Plus... Malheureusement, cette gamme n'est jamais vraiment arrivée en Europe, et il se pourrait que la situation ne change pas.