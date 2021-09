Honor Days : les produits Honor en promotion pendant 3 jours + un concours à la clé !

Honor lance une nouvelle salve de promotions avec ses Honor Days qui se déroulent du 24 au 27 septembre, quatre jours pour mettre la main sur les produits de la marque, mais à prix réduit.

Plusieurs catégories de produits sont concernées, des PC portables aux bracelets et montres connectées en passant par les écouteurs sans fil.

On pourra ainsi mettre la main sur le MagicBook X15, un PC portable au format compact qui embarque un écran de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i3-10110U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 529,90€ au lieu de 649,90€.

Le MagicBook Pro propose une configuration légèrement supérieure à base de processeur AMD Ryzen 5 4600H associé à 16 Go de RAM et 516 Go de stockage ainsi qu'un écran de 16,1 pouces pour 749,90€ au lieu de 899,90€.

Le MagicBook 14 baisse également et passe de 1199,90€ à 799,90€, il propose un écran de 14", un processeur Intel Core i7 1165G7 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il prend par ailleurs en charge le WiFi 6 et l'offre s'accompagne d'un bracelet connecté Honor Band 6 gratuit (valeur initiale 49,90€)

Enfin le MagicBook 15 propose un écran de 15" avec un processeur Intel Core i5 1135G7 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il gère également le WiFi 6, est proposé avec un Band 6 offert et son prix passe de 999,90€ à 749,90€.





Honor mène également des offres sur les objets connectés, on pourra ainsi mettre la main sur :

Notons enfin que la marque Honor organise un concours permettant de remporter une MagicWatch 2 46mm, il suffit de répondre à un questionnaire et de partager son adresse mail pour participer au tirage au sort.

