Honor Magic V : une vidéo en dévoile un peu plus sur le smartphone pliant

Le premier smartphone avec écran pliable de la marque continue de se dévoiler avant son officialisation avec une vidéo précisant son design et certains aspects

La marque Honor s'apprête à lancer son premier smartphone avec écran pliable et, en attendant une présentation officielle, un teaser en vidéo montre un peu plus son design.

Le Honor Magic V devrait donc faire le choix d'un design similaire à celui du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, avec un écran pliable sur la face intérieure et un appareil s'ouvrant comme un livre.

On est donc dans un format qui privilégiera les usages smartphone et tablette, avec une interface adaptée. Le teaser montre aussi un affichage externe avec poinçon et des haut-parleurs sur la tranche, entourés des antennes.

Le Honor Magic V devrait embarquer un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec un affichage souple de 8 pouces et un écran externe de 6,45 pouces. La rumeur veut que les écrans viennent de fournisseurs chinois comme BOE et Visionox.

Le smartphone étant attendu début 2022, le teasing devrait révéler de nouveaux indices sur la fiche technique ces prochains jours.