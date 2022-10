Superbe promotion sur le PC portable Honor MagicBook 14 avec notre sélection du jour

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC Honor MagicBook 14 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'un écran de 14" en LCD qui profite d'une protection contre la lumière bleue afin de réduire la fatigue visuelle et une définition de 1920 x 1080 pixels. Le MagicBook 14 est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5500U avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go d'espace disponible. Le PC est compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth. Du point de vue de la connectique, Il est équipé d'un port USB 3.0, d'un port USB 2.0, d'un port USB Type-C et d'un HDMI. Le Honor MagicBook est équipé d'une batterie 56 Wh qui présente une autonomie de 10h30 et une charge rapide de 65 W. Le PC peut aussi faire office de charge inversée pour recharger vos appareils.

Sur Amazon, le PC portable Honor MagicBook 14 est au prix réduit de 520 € au lieu de 749 € avec la livraison gratuite.



