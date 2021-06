Les ultraportables Honor MagicBook 14 et MagicBook 15 avec jusqu'à 200 € de réduction

Avec processeur Intel de 11e génération, les modèles 2021 des ultraportables MagicBook 14 et MagicBook 15 de Honor sont en précommande en France avec une offre de réduction de jusqu'à 200 €.

Annoncés le mois dernier pour le marché français, les nouveaux modèles d'ordinateurs portables MagicBook 14 et MagicBook 15 de Honor avec processeur Intel Core de 11e génération sont en précommande avec une offre de jusqu'à 200 € de réduction. Une proposition valable jusqu'au 6 juin inclus, sachant que ces produits seront disponibles le 7 juin.

Avec affichage LCD FullView Honor Eye Comfort profitant d'une protection contre la lumière bleue afin de réduire la fatigue visuelle et définition de 1920 x 1080 pixels, les MagicBook 14 et 15 proposent respectivement une taille d'écran de 14 pouces et 15,6 pouces.

Ces ultraportables avec corps en aluminium léger ont une épaisseur inférieure à 16 mm pour un poids de l'ordre de 1,4 kg et 1,6 kg. Ils disposent d'un ventilateur de refroidissement de grande taille et de doubles caloducs pour assurer un refroidissement efficace même en mode Performance pour l'exécution de tâches lourdes.

Le nouveau MagicBook 14 est animé par un processeur quadcore Intel Core i7-1167G5, tandis que c'est un processeur Intel Core i5-1135G7 pour le MagicBook 15. Avec partie graphique Iris Xe, le processeur est associé à 16 Go de RAM et SSD de 512 Go.

Les Honor MagicBook 14 et 15 sont avec compatibilité Wi-Fi 6 et conception à double antenne MIMO 2x2 pour des vitesses de transfert sans fil jusqu'à 2,4 Gbps. En plus d'une connectivité Bluetooth 5.1, leur connectique comprend un port USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C, HDMI.

Avec webcam et lecteur d'empreintes digitales intégrés, le nouveau Honor MagicBook est équipé d'une batterie 56 Wh pour une autonomie de 10h30 et avec charge rapide 65 W. Honor souligne un chargeur d'à peine 200 g pouvant redonner jusqu'à 44 % de batterie en seulement 30 minutes. Il y a en outre la charge inversée pour recharger des smartphones et autres appareils.

Une collaboration multi-écrans est exploitée par simple pression avec les smartphones de la marque. Avec la réduction de 200 €, le MagicBook 14 de Honor (Windows 10 Famille) coûte 999,90 € au lieu de 1 199,90 €, tandis que le MagicBook 15 est à 899,90 € au lieu de 999,90 € chez Boulanger, Fnac, Darty et Amazon.