Honor Magicbook Pro 2020 : Carte graphique dédiée et processeur Intel de 10e génération

Lors d'un événement se tenant en Chine, la marque Honor a présenté une nouvelle gamme de produits et notamment la nouvelle édition de son MagicBook Pro. Le portable profite ainsi d'une sérieuse montée en gamme avec carte graphique dédiée et processeur Intel de 10e génération.

Le MagicBook Pro édition 2020 de Honor marque ainsi une montée en gamme assez intéressante. Dévoilé lors d'un événement officiel se tenant en Chine, le nouveau PC portable haut de gamme de la marque profite désormais d'une fiche technique plutôt solide.

Honor fait ainsi l'impasse sur les solutions proposées par AMD et embrasse les processeurs Intel de 10e génération. On retrouvera deux variantes de l'appareil avec le choix côté CPU entre un Intel Core i5-10210U ou Intel Core i7-10510U.

La partie graphique s'oriente vers une puce Nvidia GeForce MX350 (2Go de DDR5 dédié), qui se présente comme l'entrée de gamme chez le constructeur, mais a le mérite d'être un GPU dédié et se veut bien plus performant que les puces graphiques Intel.

Le MagicBook Pro propose un écran LCD de 16,1 pouces de diagonale (Full HD) avec des bordures amincies lui permettant de se loger dans un portable d'un encombrement traditionnellement réservé aux écrans de 15,6 pouces.

La partie stockage se compose d'un SSD de 512 Go et le portable profite de 16 Go de RAM DDR4 2666 MHz. La connectique est plutôt fournie avec un port HDMI, un port USB-C et trois ports USB 3.0, Bluetooth 5... Le clavier est rétroéclairé et Honor promet 14 h d'autonomie.

Les prix s'échelonnent de 780 à 870 euros en Chine en fonction de la configuration choisie. Honor devrait officialiser les appareils aujourd'hui dans le cadre d'une conférence en ligne et pourrait confirmer leur arrivée en France par la même occasion.