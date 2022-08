Chute de prix pour le PC portable HONOR MagicBook X15 ainsi que dans notre sélection (PC, TV, SSD...)

Aujourd’hui, nous mettons en avant le PC portable HONOR MagicBook X15 qui profite de 31 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d’un écran tactile de 15" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. L’écran bénéficie de la certification TÜV Low Blue Light et TÜV Rheinland qui limite la lumière bleue et les scintillements. Il est propulsé par le processeur Intel Core i3-10110U avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Il intègre également un port HDMI, deux ports USB 2, un port USB C, une prise jack et possède une compatibilité Bluetooth et WiFi. Il est d’ailleurs doté d’un lecteur d’empreinte pour permettre de déverrouiller votre PC sans pression. Son chargeur puissant permet de recharger 70 % de la batterie en 30 minutes.

Sur Amazon, le PC portable HONOR MagicBook X15 est au prix de 450 € au lieu de 650 € avec la livraison gratuite.



