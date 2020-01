Honor MagicWatch 2 : la montre connectée avec 14 jours d'autonomie arrive en France

La marque Honor lance sa montre connectée MagicWatch 2 en France, avec SoC Kirin A1 et une belle autonomie de 14 jours.

Cousine de la Huawei Watch 2, la montre connectée Honor MagicWatch 2 a été présentée en Chine fin 2019 et la voici maintenant venir dans nos contrées. Equipée du même SoC Kirin A1, elle présente un affichage circulaire AMOLED 1,39 pouce (pour le grand modèle) logé au sein d'un boîtier à deux boutons en deux versions : 42 ou 46 mm, avec différentes finitions et divers bracelets.

La montre connectée joue la carte de la polyvalence et affichera les notifications du smartphone compagnon tout en permettant de prendre des appels grâce à ses haut-parleurs et micros intégrés.

Côté sport, elle intègre 15 modes sportifs (8 d'extérieur, 7 d'intérieur, dont natation grâce à une étanchéité 5 ATM), ainsi que des programmes adaptés pour coureurs débutants à confirmés afin d'assurer un entraînement équilibré et motivant.

La MagicWatch 2 embarque un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier et un module GPS pour un suivi précis des parcours. On trouvera également 4 Go de mémoire de stockage pour de la musique.

Elle permet également d'assurer un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil avec sa fonction TruSleep 2.0 pouvant alerter sur certains troubles du sommeil, tandis que TruRelax définira le niveau de stress de l'utilisateur et l'aidera à se détendre le cas échéant.

Enfin, elle propose une sympathique autonomie de 14 jours. La montre connectée Honor MagicWatch 2 sera proposée début février à partir de 179 € en version 42 mm et à partir de 199 € pour le modèle 46 mm.

Honor x Jacky Tsai édition "Shanghai Tang Café"

A noter qu'il y aura également des éditions limitées conçues avec des artistes et designers : Honor x Jacky Tsai, Honor x George Greaves, Honor x Wang DongLing et Honor x Giovvanni Ozzolo.