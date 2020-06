Honor Play 4 / Play 4 Pro : le smartphone avec un capteur de température

On n'avait plus croisé la série Honor Play depuis un moment. La voici qui revient avec les modèles Honor Play 4 et Play 4 Pro, ce dernier proposant un capteur IR de température.

La série Honor Play s'était faite assez discrète mais elle revient avec le lancement en Chine du Honor Play 4 et du Honor Play 4 Pro qui passent tous les deux à la 5G.

Le Honor Play 4 est un smartphone avec affichage 6,81 pouces FHD+ avec poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels et dalle IPS au ratio 20:9 et qui embarque un SoC Dimensity 800 de MediaTek, avec partie GPU ARM Mali-G57.

Il embarque 4 capteurs photo à l'arrière dont le module principal est de 64 megapixels, avec un grand angle 8 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un autre capteur 2 megapixels pour la capture de informations de profondeur.

On notera la présence d'une batterie de 4300 mAh avec charge rapide 22,5W et des configurations mémoire en 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Honor Play 4 Pro est plus compact avec un affichage 6,57 pouces FHD+ avec dalle IPS et double poinçon pour des capteurs 32 + 8 megapixels, mais aussi plus puissant grâce à son SoC Kirin 990 5G, l'offre haut de gamme de HiSilicon, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A l'arrière, il ne présente que deux capteurs photo : 40 megapixels (capteur RYYB) et 8 megapixels avec OIS et zoom optique x3, mais il ajoute un élément inédit : un capteur infrarouge de température.

L'histoire ne dit pas si sa présence est directement liée à la crise sanitaire mondiale mais il permettra de mesurer la température d'objets, de personnes ou d'animaux entre -20 et +100 degrés celsius.

Sa batterie de 4200 mAh profitera en outre d'une charge rapide 40W. Les deux smartphones tournent sous Android 10 avec surcouche MagicUI 3.1.

Ils sont annoncés à des tarifs de 1799 yuans (226 € environ) pour le Honor Play 4 en 6 / 128 et à 1999 yuans (251 €) pour la version 8 / 128. Le Honor Play 4 Pro sera disponible à 2899 yuans (363 €) sans le capteur de température et à 2999 yuans (376 €) avec. Il n'y a pas d'information sur une commercialisation à l'international.