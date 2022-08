HONOR fait sa rentrée des classes avec des offres exceptionnelles à ne pas rater !

Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour s’équiper des meilleurs appareils à prix réduit et s’offrir une rentrée connectée. Jusqu'au 15 septembre 2022, HONOR propose jusqu'à 50% de réduction sur plusieurs de ses produits. Une partie des bons plans sont sur son site, mais aussi sur des revendeurs partenaires comme Darty, Amazon ou encore sur la Fnac.



Prenons par exemple le HONOR Magic4 Pro qui profite d’une réduction et de cadeaux offerts lors de votre achat sur le site Hihonor.

Ce smartphone est équipé d’un écran de 6,81" avec une définition de 2848 x 1312 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec un GPU Turbo X, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le smartphone intègre quatre capteurs dont un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un périscopique de 64 MP et un capteur photo frontal de 12 MP. Pour l’autonomie, le HONOR Magic4 Pro est équipé d’une batterie de 4500 mAh avec un chargeur SuperCharge 100 W. Pour finir, il est compatible 5G.

Sur le site Hihonor, le HONOR Magic4 Pro est au prix de 949,90 € au lieu de 1099,90 € avec une coque et les écouteurs Earbuds 3 Pro offerts !



Voici une sélection des meilleures promotions pour la rentrée HONOR :

Smartphone

PC portable