Honor V30 Pro : presque au top de la photo mobile pour DxOMark

Le smartphone Honor V30 Pro / Honor View 30 Pro prend la suite du Honor View 20 et propose un grand affichage 6,7 pouces LCD avec double poinçon pour les capteurs photo avant et un SoC Kirin 990 associé à 8 Go de RAM.

A l'arrière, il embarque un triple capteur photo logé dans un grand rectangle dépassant du dos du smartphone et qui préfigure le design de la future série Huawei P40.

On trouve un module principal de 40 megapixels f/1,6 avec OIS, un ultra grand angle de 12 megapixels f/2,2 et un module 8 megapixelsf f/2,4 pour le zoom, associés à un flash LED et un autofocus PDAF.

Que vaut cette combinaison ? Pour DxOMark, elle est de très bonne qualité, assurant un score global en photo mobile de 122, à un point du leader Huawei Mate 30 Pro 5G.

Le Honor V30 Pro s'offre un sous-score de 133 points en photo et de 100 points en vidéo, obtenant de bons à très bons résultats dans presque toutes les catégories. Quelques artefacts et halos apparaissent ici ou là et l'autofocus est parfois en dehors des clous mais l'ensemble passe haut la main les tests de DxOMark.

En vidéo également, la qualité 4K 30 fps est au rendez-vous grâce à la stabilisation EIS, malgré là aussi l'apparition possible d'artefacts. Les marques Huawei et Honor font donc carton plein dans le top de DxOMark avec les Mate 30 et ce Honor V30 Pro positionnés aux trois premières places...