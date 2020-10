Bon plan : les montres connectées Honor Watch ES et Watch GS Pro à prix très réduit chez Amazon

Les toutes nouvelles montres connectées Honor Watch GS Pro et Honor Watch ES sont en promotion sur Amazon avec une très forte baisse de prix via des coupons de réduction.

Le bon plan du jour concerne la marque Honor avec ses deux nouvelles montres connectées affichées à prix fortement réduit chez Amazon uniquement ce jeudi 15 octobre :



Honor avait présenté il y a quelques semaines deux nouvelles montres connectées.

La Honor Watch ES présente un écran Oled rectangulaire de 1,64 pouce de diagonale avec une définition de 280 x 456 pixels. Honor la destine clairement aux sportifs avec cet aspect "bracelet connecté.

Elle présente également un bouton physique sur le côté droit permettant de naviguer dans le système d'exploitation. Elle dispose de nombreux capteurs (analyse du sommeil, du rythme cardiaque, du stress, du niveau d’oxygénation du sang (SpO2) ou encore des cycles menstruels) et fonctions de suivi avec 96 modes d’entraînement sans oublier des cours de fitness intégrés. Sa batterie de 180 mAh permet une autonomie annoncée de 10 jours. A noter qu'elle n'intègre pas de puce GPS.

La Honor Watch ES est proposée chez Amazon à 84 € au lieu de 99 € avec le code HONORES15 et la livraison gratuite.





La toute nouvelle montre connectée Honor Watch GS Pro possède une certification MIL-STD-810G contre les chocs et les chutes, mais aussi contre les infiltrations d'eau et de poussière.

Elle embarque 100 modes sportifs avec fonctions de coach sportif et indications des heures de lever/coucher de soleil et de marées pour les grandes randonnées. Son système GPS / Glonass propose une fonction Route Back qui facilite le chemin de retour même dans les endroits difficiles. Son autonomie est de 25 jours.

Le dos du boîtier comprend un cardiofréquencemètre optique mais aussi suivi du sommeil et mesure de SpO2. Le tout fonctionne avec Huawei LiteOS et en conjonction avec l'application Huawei Health sur smartphone et l'on trouve toujours à bord la puce Kirin A1 de la MagicWatch 2.

La Honor Watch GS Pro est à seulement 189 € chez Amazon au lieu de 249 € avec le code GSPROWATCH et la livraison gratuite.