Cinq offres de folie avec une montre connectée, un smartphone, un écran gamer, un robot tondeur…

Commençons ce top 5 avec la montre connectée HONOR Watch GS Pro qui profite d’une bonne réduction sur Amazon.

Elle intègre un écran OLED de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels à 326 ppi. L’arrière de la montre affiche un cardiofréquencemètre. De plus, la smartwatch est certifiée étanche jusqu’à 5 ATM. Elle propose plusieurs capteurs comme un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de fréquence cardiaque optique, un capteur géomagnétique, un baromètre, une lumière ambiante et un GPS.

Dotée du processeur Kirin A1, La HONOR Watch GS Pro tourne sous le système d’exploitation LiteOS et vous pouvez la synchroniser avec l’application Huawei Santé depuis son mobile. La montre connectée est pourvue d'une batterie qui offre une autonomie maximale de 25 jours sur une charge ou une centaine d’heures avec le GPS activé

Sur Amazon, la montre connectée Honor Watch GS Pro est au prix de 100 € au lieu de 219 € en activant le coupon et en profitant de la livraison gratuite.

Continuons avec le smartphone POCO M4 Pro qui bénéficie d'un beau rabais sur Amazon.

Il est équipé d'un écran de 6,43" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch et un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Il est inclus dans la dalle un capteur photo de 16 MP pour permettre de faire des selfies. Il intègre le SoC MediaTek Helio G96 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photo, le smartphone est doté d'un capteur principal de 64 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un de 2 MP. Pour finir, le smartphone profite d’une batterie de 5000 mAh offrant deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W bénéficiant d'une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro 8+256 Go est au prix réduit de 210 € au lieu de 280 € en activant le coupon de 20 €.

Passons maintenant à l'écran PC BenQ Mobiuz EX2710Q qui profite également d'une promotion sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels et un très beau taux de rafraichissement de 165 Hz. Il intègre aussi la technologie AMD FreeSync Premium Pro permettant une meilleure synchronisation de l'écran. Et enfin, nous notons la présence de trois ports USB 3.1, d'un DisplayPort et de deux ports HDMI.

L'écran PC BenQ Mobiuz EX2710Q est au prix de 379 € au lieu de 512 € avec la livraison gratuite depuis le site d'Amazon.



Continuons avec le robot tondeur à gazon GARDENA SILENO Minimo 300 qui pest à prix cassé chez Darty.

Cette tondeuse permet de prendre en charge des pelouses de 300 m² de surface avec une hauteur de coupe compris entre 20 et 50 mm. De plus, elle peut prendre des pentes allant jusqu'à 25% d'inclinaison. Elle est capable de tondre même par jour de pluie et elle est totalement silencieuse. Pour finir, elle possède une autonomie de 65 minutes avant de retourner automatiquement à sa base.

Sur Darty, le robot tondeur à gazon GARDENA SILENO Minimo 300 est au prix de 570 € au lieu de 680 €.



Finissons ce top avec le robot aspirateur Realme Techlife qui est également en promotion sur Amazon.

Il est doté d'une brosse centrale avec des pales en fil de nylon et en caoutchouc, plus deux brosses latérales. De plus, le Realme Techlife intègre deux roues crantées qui sont de belles tailles afin de passer au-dessus de petits obstacles, mais aussi d'un bac de récupération de poussière d'une capacité de 0,6 L et d'un double réservoir d'eau de 300 + 350 ml pour les eaux sales.

Le robot peut être contrôlé par une application mobile qui permet le contrôle du Realme Techlife avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 cartes. Mais aussi, elle offre le choix de programmer les nettoyages, de faire parler le robot afin de le trouver s'il se coince, etc.

Sur Amazon, le robot aspirateur Realme Techlife est au prix de 190 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.



