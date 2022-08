Honor X8 5G : Honor dope son milieu de gamme

On ne l'attendait pas vraiment et pourtant, Honor dégaine une nouvelle version de son smartphone de milieu de gamme, le Honor X8 avec pour particularité de proposer un modem 5G.

Honor en a profité pour remanier quelque peu la fiche technique ainsi que le design de son appareil.

On y trouve ainsi désormais un écran LCD de 6,5 pouces en 720x1600 pixels et en 90hz, affichant un poinçon centré sur le dessus pour le capteur photo selfie (8MPX).

En interne, exit le Soc Kirin 710 et bonjour le Soc Snapdragon 480+ de Qualcomm associé à 6 Go de RAM et 2Go de mémoire virtuelle. Le smartphone ne se décline par ailleurs qu'en version 128 Go de stockage et est doté d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 22,5W.

Le capteur d'empreintes se trouve toujours sur le bouton d'alimentation sur la tranche de l'appareil et l'on retrouve un triple module photo : 48 Mpx, macro 2 Mpx et capteur de profondeur 2 Mpx. Le Honor X8 5G est proposé sous Android 11 (Magic UI 4.2) au tarif de 269€ en noir ou bleu.