Hopium Machina Vision : le véhicule à hydrogène Made in France se fait beau pour le Mondial de l'Auto

Le constructeur français Hopium veut croire en un destin de la motorisation électrique alimentée à l'hydrogène (FCEV dans le jargon). Orienté vers le segment haut de gamme, il compte aussi sur l'engouement du gouvernement pour la filière hydrogène vue comme un des moyens de sortir des énergies fossiles.

Son premier véhicule, le modèle Hopium Machina Vision, s'offre une présence sur le salon du Mondial de l'Auto de Paris, dévoilant sa "silhouette tricorps, à la fois athlétique et élégante" dont le design doit assurer aérodynamisme et refroidissement de la pile à combustible (ou fuel cell).

Les atouts de l'hydrogène

Le véhicule pèse un peu moins de deux tonnes et l'optimisation permise par la consommation d'hydrogène alimentant le moteur électrique permet d'intégrer une "batterie dix fois plus petite" que pour une voiture électrique pure (et donc du poids en moins), ce qui ne l'empêche pas d'annoncer une autonomie de l'ordre de 1000 kilomètres, avec zéro émission de gaz nocifs.

L'avantage est aussi du côté du temps de remplissage qui n'est que de 3 minutes, soit l'équivalent d'un plein de carburant standard. Elle sera également performante avec un 0-100 km/h en moins de 5 secondes et une vitesse de pointe de 230 km/h.

Contrôles haptiques et toit en verre

L'habitacle du modèle Hopium Machina est également soigné avec des écrans tactiles et des contrôles haptiques côté conducteur comme passager et un toit en verre pouvant s'opacifier à la demande.

Si le constructeur ne dévoile pas encore tous les secrets de son véhicule à hydrogène, il profite du Mondial de l'Automobile pour ouvrir son carnet de commandes.

Il est donc possible de réserver l'Hopium Machina en versant un acompte de 656 euros, sachant que le véhicule aura un tarif démarrant à 120 000 euros tandis que les premières livraisons débuteront fin 2025.

L'espoir est bien sûr que la promesse de densifier le réseau de bornes de recharge en hydrogène en Europe soit tenue, afin de faire passer leur nombre d'un peu plus de 200 actuellement à 750 d'ici 2025.