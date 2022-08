Horizon et avatars moqués : Mark Zuckerberg promet du mieux pour bientôt

La semaine dernière, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement d'Horizon Worlds en France et en Espagne. Avec des avatars et casque Meta Quest 2, Horizon Worlds est un univers en réalité virtuelle en constante évolution à explorer. Pour jouer, créer et découvrir des communautés.

L'annonce du patron et fondateur de Meta était accompagnée d'une publication avec un selfie de son avatar dans Horizon Worlds, ainsi qu'une représentation de la tour Eiffel à Paris et de la Sagrada Familia à Barcelone. Elle a suscité des railleries.

Il faut dire que le rendu est loin du métavers vanté par Mark Zuckerberg qui n'a toutefois jamais caché que celui-ci n'est pas encore prêt. Des comparaisons ont par exemple été faites avec les graphismes de jeux d'antan.

Mark Zuckerberg n'a pas trop apprécié les mèmes

Sans doute piqué par les moqueries sur une forme d'amateurisme et des graphismes pas très sérieux, Mark Zuckerberg a réagi en indiquant que des mises à jour majeures pour les graphismes avec Horizon et les avatars arrivent bientôt.

Un avant-goût est donné, mais sans calendrier de sortie précis et avec des informations à ce sujet qui seront divulguées à l'occasion de la prochaine conférence annuelle Connect du groupe. Elle a eu lieu fin octobre l'année dernière et avait été marquée par l'introduction de l'identité Meta (prenant la place du groupe Faceboook) et la vision pour le métavers.

" Je sais que la photo que j'ai publiée précédemment était assez basique. Elle a été prise très rapidement pour célébrer un lancement. Les graphismes sur Horizon sont capables de bien plus, même dans des casques, et Horizon s'améliore très rapidement. "

Pour preuve, Mark Zuckerberg publie un avatar de meilleure facture et l'image d'un environnement virtuel plus abouti en matière de graphisme. Sans possibilité de savoir si ce dernier aura un intérêt réel dans le monde virtuel...