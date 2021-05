Horizon Forbidden West : 14 minutes de gameplay

Le PlayStation State of Play a été l'occasion de découvrir plus en profondeur Horizon Forbidden West, la suite d'un des best-sellers sur PS4 avec des images à couper le souffle.

Il s'agit de la prochaine exclusivité PlayStation 4 et PlayStation 5 de Sony : Horizon Forbidden West se détaille à travers une vidéo de 14 minutes.

On retrouvera ainsi l'héroïne Aloy plongée dans de nouveaux environnements qui misent un peu plus sur la verticalité. Le personnage gagne de nouvelles animations, de nouveaux déplacements et un nouvel équipement pour faire face à un bestiaire retravaillé et bien plus fourni que lors du premier épisode.

Parmi les points marquants, on note la capacité d'explorer les fonds marins, un grappin pour se déplacer plus rapidement, la capacité de planer avec un bouclier, mais aussi de nouveaux ennemis humains capables de chevaucher les machines.

Les combats au corps à corps ont été révisés et les joueurs traverseront trois états de l'ouest des USA avec des biomes très variés allant des sommets enneigés aux jungles tropicales, déserts arides et fonds marins luxuriants.

Aucune date précise de sortie n'a été communiquée, mais le titre est attendu dans le courant du deuxième trimestre 2021.